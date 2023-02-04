Fatih'te devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı Güncel Haberler İstanbul Fatih'te otomobilin refüje çarpıp devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. İstanbul Fatih'te otomobilin refüje çarpıp devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunda Ankara istikametine giden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 EU 0414 plakalı otomobil refüje çarptı. Yaklaşık bir metre yükseklikten Ayvansaray Sapağı yoluna devrilen otomobil, yan yatarak savruldu. Kazada araçta bulunan bir kişi yaralandı. Yaralının kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenildi. Kaza nedeniyle Haliç Köprüsü'ne kadar trafik yoğunluğu oluştu. Otomobilin kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Kaynak: AA / Güncel İstanbul Ankara Fatih Güncel Haberler

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