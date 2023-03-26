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Fatih'te devrilen ağacın altında kalan 2 araçta hasar oluştu

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Fatih'te devrilen ağacın altında kalan 2 araçta hasar oluştu

İstanbul Fatih'te devrilen ağacın altında kalan 2 araçta hasar oluştu.

İstanbul Fatih'te devrilen ağacın altında kalan 2 araçta hasar oluştu.

Millet Caddesi'nde yol kenarında bulunan bir ağaç doğal nedenlerle yerinden söküldü.

Ağaç, biri yol kenarında park halinde, diğeri trafik ışıklarında bekleyen iki aracın üzerine devrildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hasar gören araçlar bulundukları yerden kaldırılırken, belediye ekiplerinin ağacı keserek yolu açma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Fatih Güncel Haberler

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