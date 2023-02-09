Fatih'te dernek çalışanları arasında kavga çıktı Güncel Haberler Fatih'te dernek çalışanları arasında yardım konusunda başlayan tartışma kavgaya dönüştü, olaya karışan 2 kişi gözaltına alındı. Fatih'te dernek çalışanları arasında yardım konusunda başlayan tartışma kavgaya dönüştü, olaya karışan 2 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Haseki Sultan Mahallesi'ndeki bir derneğin önünde, dernek çalışanları Sinan K, Salih K. ile M.Ö. arasında yardım konusunda başlayan tartışma kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Şikayet üzerine gözaltına alınmak istenen Sinan K. ve Salih K'nin polis ekiplerine zorluk çıkardığı öğrenildi. Polis merkezine götürülen şüpheliler hakkında "kasten yaralama" suçundan adli işlem başlatıldı. Öte yandan, derneğe ait sosyal medya hesaplarından şüphelilerin polis merkezinde zorla tutuldukları ve yardım tırlarının engellendiği yönünde gerçek dışı paylaşımlar yapıldığının görüldüğü belirtilerek, konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi. Kaynak: AA / Güncel Fatih Güncel Haberler

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