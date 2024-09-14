FATİH'TE DERNEK BAŞKANINI TEHDİT EDEN ŞÜPHELİLER POLİSE ATEŞ AÇTI

FATİH'te, bir derneğe girerek silahla dernek başkanını tehdit eden şüpheliler daha sonra dışarı çıkarak polis ekiplerine ateş açtı. Yaşanan olayla ilgili güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz salı günü saat 23.00 sıralarında Haseki Sultan Mahallesi Suphi Paşa Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, derneğe gelen şüpheliler Vedat Budak ile Furkan Karadenizli, dernek başkanı Salih K.'yı silahla tehdit etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine şüphelilerden Vedat Budak, tarafından ateş açıldı. Ekipler, şüpheliye karşılık verirken, dakikalar sonra şüpheli silahını bırakarak teslim oldu.

CİNAYET VE SİLAHLI YAĞMADADAN KAYITLARI MEVCUT

Vedat Budak sahte kimlikle polislere kendisini Murat Wildfanf olarak tanıttı. Yapılan sorgulamanın ardından Vedat Budak'ın 2020 yılında Yedikule Mahallesi'nde Murat Uğur'u öldürdüğü belirlendi. Budak'ın ayrıca Adana Ağır Ceza Ilamat Masası'nda 'Silahlı Yağma' suçlarından yakalama kararı olduğu öğrenildi.

UYUŞTURUCU MADDE VE RUHSATSIZ SİLAH YAKALANDI

Olayın ardından Budak'ın ateş açtığı yeri inceleyen ekipler, 2 ruhsatsız tabanca, 2 parça halinde 22,89 gram narkotik madde, hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen toplam 36 bin 800 lira ve bin dolar yakaladı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Ortaya çıkan görüntülerde, polislere silahla saldıran şüphelilerin olay öncesinde TÜMYAD binasına gidip dernek başkanı Salih K.'yi silahla tehdit ettikten sonra çıktıkları görülüyor. Görüntülerin devamında ise şüpheli Vedat Budak'ın polislere silahla ateş açtıktan sonra ekiplere teslim ettiği yansıdı.