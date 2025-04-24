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Fatih'te Deprem Sonrası Riskli Binalar Mühürlendi

Fatih'te Deprem Sonrası Riskli Binalar Mühürlendi
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Fatih ilçesinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan kontrollerde riskli bulunan 3 bina boşaltılarak mühürlendi.

Fatih'te depremin ardından yapılan kontrollerde riskli olarak değerlendirilen 3 bina boşaltılarak mühürlendi.

Fatih Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü teknik ekipleri, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından ilçedeki yapıları denetledi.

Yapılan kontrollerde; İskenderpaşa Mahallesi Toprak Sokak ve Atikali Mahallesi Tavukçu Abdullah Sokak'ta bulunan 3 binanın riskli olduğu belirlendi.

Binalarda yaşayan vatandaşlar tahliye edilirken, yapılar mühürlendi.

Kaynak: AA / Başak Akbulut Yazar - Güncel
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