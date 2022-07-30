FATİH'TE DANIŞMANLIK HİZMETİ VEREN İŞ YERLERİNE DENETİM - Haberler

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FATİH'TE DANIŞMANLIK HİZMETİ VEREN İŞ YERLERİNE DENETİM

FATİH'te, danışmanlık hizmeti adı altında haksız kazanç elde ettiği tespit edilen iş yerlerine yönelik denetim yapıldı.

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FATİH'te, danışmanlık hizmeti adı altında haksız kazanç elde ettiği tespit edilen iş yerlerine yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde, izinsiz çalıştığı tespit edilen iki kişi gözaltına alındı. İş yerine ise toplam 42 bin 884 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada danışmanlık hizmeti adı altında, haksız kazanç elde ettiği tespit edilen iş yerlerine 27 Temmuz'da denetim gerçekleştirdi. Fatih Hırka-i Şerif Mahallesi'ndeki iş yerinde gerçekleştirilen denetimde, izinsiz olarak çalıştıkları tespit edilen B.N. ve B.A. isimli yabancı uyruklu kişiler, gözaltına alındı. İş yerine toplam 42 bin 884 lira idari para cezası uygulandı. Gözaltına altına alınan yabancı uyruklu iki kişinin sınır dışı edilmesi için işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Fatih Güncel Haberler

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