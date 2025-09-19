Fatih'te Damacana Su Nedenli Kavga: Taş ve Sopalarla Saldırdılar

FATİH'te 2 kişi arasında damacana su nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede sopalı tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine taş ve sopalarla saldırdığı kavga sırasında su damacanaları ise yere düştü. Ailelerin de dahil olduğu kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Zeyrek Mahallesi Kadı Çeşmesi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 2 kişi arasında damacana su nedeniyle tartışma çıktı. Suyunu çaldığını iddia ettiği yabancı uyruklu kişiye sokak ortasında bağırmaya başlayan adam, "Suyumu sen mi aldın" diye çıkıştı. Çevredekiler tarafları 'Abi yeter' diyerek sakinleştirmeye çalıştı. Ancak tarafların tekmeli sopalı yumruklu kavgasına kısa sürede aileler de dahil oldu. Bu kez taşlar ve sopalarla birbirlerine saldıran tarafları uzun süre kimse sakinleştiremedi. Kavgaya karışanlardan bir kişi park halindeki bir aracın ön camına taş attı.

BİRBİRLERİNE TAŞ YUMRUK TEKME VE SOPAYLA SALDIRDILAR

Yaşanan kavga anları sokaktaki bir binada yaşayanların cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Cep telefonu görüntülerinde bir kişinin kavga ettiği kişiye 'Sen mi aldın suyumu' diyerek saldırdığı anlar görülüyor. İki kişi arasındaki kavgaya bir süre sonra tarafların aileleri de dahil oluyor. Sopa ve taş kullanılan tekmeli yumruklu kavga anları sırasında damacanalar yere düşüyor. Görüntülerde kavgaya karışan kadınların bağırıp çığlık attığı anlar da görülüyor.