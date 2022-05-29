FATİH'TE ÇIKAN YANGINLAR İTFAİYE VE POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ - Haberler

FATİH'te, birbirine yakın farklı yerlerde çıkan yangınlar itfaiyeyi harekete geçirdi.

İlk yangın saat 07.00 sıralarında Fatih Vefa Caddesi Akif Paşa sokağında metruk bir binada çıktı. Binadan dumanların yükseldiğini gören çevredekiler itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürülürken, aynı sokak üzerinde iki farklı noktadan dumanların yükseldiği görüldü. İtfaiye ekipleri boş alandaki küçük çaplı iki yangını da söndürdü. Polis de çevrede incelemelerde bulundu.

Mahalle sakini Sinan Didin, "Sabah işten gelir gelmez eşim,'arka taraftan sesler geliyor' dedi. Ben yetiştiğimde yangın çıkmıştı. Eşim ve komşular, buraya birilerinin geldiğini, burada kazı filan yaptıklarını söylediler. Döşeğe tiner döküp yakmışlar. Diğer yanan yerleri yakanlarda aynı kişiler. Hurdacı kılığına girmiş 2-3 kişi bunlar. Ben kendim hurdacıyım" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel