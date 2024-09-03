Fatih'te çıkan bıçaklı kavgada Iraklı iş insanı öldü

KÜRTÇE KONUŞTUĞU İÇİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ

Olay, Fatih'te bulunan eğlence mekanında 1 Eylül Pazar günü saat 00.30'da meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında çıkan kavgaya iş yerinin güvenlik görevlisi de dahil oldu. Kavga sırasında bıçakla yaralanan Iraklı iş insanı Hakeem Luqman Tawpeep (39) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 3 şüpheli ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

CİNAYETİN GERÇEK SEBEBİ EMNİYETTE ORTAYA ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olaydan sonra başlatılan çalışmada polis cinayetin gerçek nedeni ortaya çıkardı. Eğlence mekanında oturan iki grubun yanlarında bulunan kadınlara yan bakılması nedeniyle tartışmaya başladığı ardından cinayetle sonuçlanan kavganın çıktığını tespit etti. Şüphelilerin eğlence mekanı içinde başlayan kavgaları da güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ AÇIKLADI

Güvenlik kamerasına yansıyan kavga görüntüleri sosyal medyada yayılırken, kavganın 'Kürtçe konuşma' nedeniyle çıktığı iddia edildi. Emniyetteki işlemlerde gerçeğin ortaya çıkması üzerine Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklama yaptı. Açıklamada, "H.L.T., bir kafede Kürtçe konuştuğu için saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti iddiasının doğru olmadığı; iddiaların provokasyon amaçlı olduğu belirtilmiştir" ifadelerine yer verildi.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis yaptığı çalışmada olaya karışan 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Cinayeti Hayrettin O.'nün işlediği tespit edilirken şüphelilerin verdikleri ifadelerde alkollü olduklarını ve yanlarındaki kadınlara 'yan bakma' nedeniyle kavganın çıktığını söyledikleri öğrenildi.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Olayın faili Hayrettin O. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüpheli adli kontrolle, 3 şüpheli ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.