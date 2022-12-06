FATİH'TE CEPHANELİK GİBİ EVE OPERASYON

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te bir eve yaptıkları operasyonda adeta cephanelikle karşılaştı. Operasyonda gözaltına alınan B.O. adlı şüpheli adli makamlarca serbest bırakılırken, E.H.D. isimli şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Seyyid Ömer Mahallesi'nde bulunan bir evde uyuşturucu madde ve silah ticareti yapıldığı ihbarını aldı. Ekipler, 2 Aralık Cuma günü saat 18.30 sıralarında, eve operasyon düzenledi. Baskında, B.O. ve E.H.D. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin, Tehdit, Kasten Yaralama ve Yağma gibi suçlardan çok sayıda kayıtları olduğu tespit edildi.

EV DEĞİL CEPHANELİK

Şüphelilerin evinde yapılan aramada ise; 34 tabanca, 34 şarjör, 31 gövde üzerinde namlu tabanca, 34 tabanca sürgü takımı, 34 tabanca namlusu, 5 fişek, 33 tabanca mil ve fişek yatağı mekanizması, 33 tabanca kovan atma çıkarıcı, çok sayıda silah imalatında kullanılan alet, 50 gr. marihuana ve 8 bin 120 lira para ele geçirildi. Konu ile ilgili şüpheliler, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti ve 6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet suçlarından adliyeye sevk edildi. B.O. adli makamlarca serbest bırakılırken, E.H.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.