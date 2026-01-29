Fatih'te hırsızlık yapan 2 zanlı suçüstü yakalandı

Fatih'te polisin şüphe üzerine takip ettiği sırada cep telefonu hırsızlığı yapan ve suçüstü yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde devriye gezdikleri sırada hal ve hareketlerinden şüphelendikleri 2 kişiyi takibe aldı.

Bu sırada şüphelilerden biri, cadde üzerinde yürüyen kadının montunun cebinden cep telefonunu çaldı.

Polislerin takip ettiğini fark eden şüpheliler, kaçarken cep telefonunu bir iş yerinin tezgahının üzerine bıraktı.

Ekiplerce yakalanan şüphelilerden A.B.Ş'nin (26) çeşitli suçlardan 15 kaydı, 18 yaşından küçük şüpheli N.K'nin (17) ise 5 suç kaydının yanı sıra "elde ve üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle hırsızlık" suçundan arandığı anlaşıldı.

Şüphelilerden N.K, Çocuk Büro Amirliğine teslim edilirken, A.B.Ş. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Hırsızlık anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde 2 şüphelinin cadde üzerinde yürürken önlerinden ilerleyen kişinin montunun cebindeki cep telefonunu alması, daha sonra polisten kaçarken aldıkları cep telefonunu bir iş yerinin tezgahına bırakmaları yer aldı.