Haberler

Fatih'te hırsızlık yapan 2 zanlı suçüstü yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fatih'te, polis ekiplerinin takibi sırasında cep telefonu hırsızlığı yapan iki şüpheliden biri tutuklandı. Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Fatih'te polisin şüphe üzerine takip ettiği sırada cep telefonu hırsızlığı yapan ve suçüstü yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde devriye gezdikleri sırada hal ve hareketlerinden şüphelendikleri 2 kişiyi takibe aldı.

Bu sırada şüphelilerden biri, cadde üzerinde yürüyen kadının montunun cebinden cep telefonunu çaldı.

Polislerin takip ettiğini fark eden şüpheliler, kaçarken cep telefonunu bir iş yerinin tezgahının üzerine bıraktı.

Ekiplerce yakalanan şüphelilerden A.B.Ş'nin (26) çeşitli suçlardan 15 kaydı, 18 yaşından küçük şüpheli N.K'nin (17) ise 5 suç kaydının yanı sıra "elde ve üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle hırsızlık" suçundan arandığı anlaşıldı.

Şüphelilerden N.K, Çocuk Büro Amirliğine teslim edilirken, A.B.Ş. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Hırsızlık anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde 2 şüphelinin cadde üzerinde yürürken önlerinden ilerleyen kişinin montunun cebindeki cep telefonunu alması, daha sonra polisten kaçarken aldıkları cep telefonunu bir iş yerinin tezgahına bırakmaları yer aldı.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
Kara kış geri geliyor! Meteoroloji'den 20 ile sarı kodlu uyarı

20 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul'da kar için tarih verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Partili Özcan'dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...

AK Partili vekilden emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Teröristleri böyle etkisiz hale getirdiler

Film sahnesi değil gerçek! Görüntü Türkiye'nin yanı başında çekildi
Bakanlık alarma geçti! Bu oyuncağı çocuğunuzdan uzak tutun

Bakanlık alarma geçti! Bu oyuncağı çocuğunuzdan uzak tutun
Güllü'nün kızını yakacak itiraf! İşte Tuğyan'ın eski nişanlısının ifadesi

Güllü'nün kızını yakacak itiraf! İşte eski nişanlının ifadesi
AK Partili Özcan'dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...

AK Partili vekilden emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
Arda Güler tarihi maçta oyundan alınınca çıldırdı

Onu daha önce böyle görmediniz! Tarihi maçta oyundan alınınca çıldırdı
Yeşilçam'ın yıldızı Saadet Gürses: Borç batağındayım, yaşam mücadelesi veriyorum

Yeşilçam'ın yıldızının acı çığlığı: Yaşam mücadelesi veriyorum