Fatih'te çatışma anları kamerada - Haberler

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Fatih'te çatışma anları kamerada

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Fatih'te 1'i polis 6 kişinin yaralandığı iki esnaf arasında çıkan çatışma anları kameraya yansıdı.

Fatih'te 1'i polis 6 kişinin yaralandığı iki esnaf arasında çıkan çatışma anları kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre saat 10.30 sıralarında Fatih Beyazıt Mahallesi Çadırcılar Caddesi'nde husumetli iki esnaf arasında çıkan çatışma anlarının cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 1'polis 6 kişinin yaralandığı olaya ilişkin görüntülerde silah seslerini yükseldiği çarşıda panik yaşandığı ve bir kişinin yaralandığı, bazılarının da yerde yattığı görülüyor.

(Caner Sönmez-Davut Has-Elif Somuncu - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Çatışma, Polis, Esnaf, Fatih, Güncel, Haberler

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