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Fatih'te çanta imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

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Fatih'te çanta imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Fatih'te bir çanta imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fatih'te bir çanta imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Sururi Mahallesi Hoca Hanı Sokak'taki 4 katlı iş hanının son katında çanta imalatı yapılan iş yerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bu arada, yangında dumandan etkilenen bir işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın çıkan iş yerinde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel

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