FATİH'TE CAM VİTRİNDEN ÇALDIKLARI ŞAPKALARI GİYİP YOLLARINA DEVAM ETTİLER - Haberler

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FATİH'TE CAM VİTRİNDEN ÇALDIKLARI ŞAPKALARI GİYİP YOLLARINA DEVAM ETTİLER

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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FATİH'te 4 kişi cam vitrinin kilidini kırarak şapka çaldı.

FATİH'te 4 kişi cam vitrinin kilidini kırarak şapka çaldı. Şüpheliler şapkaları başlarına geçirerek, hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam ettiler.

Olay dün gece saatlerinde Küçük Ayasofya Mahallesi Kaleci Sokak'ta yaşandı. 4 kişi kıyafet ve şapka satıldığı kapalı olan iş yerinin önünde durdu. Dışarda bulunan cam vitrindeki şapkaları gözüne kestiren kişiler, camı kırarak çok sayıda şapka çaldı. Şüpheliler şapkaları başlarına geçirerek, hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam ettiler. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Esnaf Serdar Kahraman, Gece saat 01.00 civarlarında gelmişler. Şapkalar vardı hepsi kaliteli 15 saniye içinde götürmüşler. Burası turizm bölgesi. Hırsızlık olayları burada bu günlerde çoğaldı. dedi. İş yeri çalışanı Celal Yalçıntaş ise, Bin dolarlık malzemeyi çalıyorlar. Çok geç saatlerde değildi. Kameralara baktığımızda 15-16 yaşlarında gençler. ifadesini kullandı.

FATİH'TE CAM VİTRİNDEN ÇALDIKLARI ŞAPKALARI GİYİP YOLLARINA DEVAM ETTİLER

FATİH'TE CAM VİTRİNDEN ÇALDIKLARI ŞAPKALARI GİYİP YOLLARINA DEVAM ETTİLER

FATİH'TE CAM VİTRİNDEN ÇALDIKLARI ŞAPKALARI GİYİP YOLLARINA DEVAM ETTİLER

FATİH'TE CAM VİTRİNDEN ÇALDIKLARI ŞAPKALARI GİYİP YOLLARINA DEVAM ETTİLER

FATİH'TE CAM VİTRİNDEN ÇALDIKLARI ŞAPKALARI GİYİP YOLLARINA DEVAM ETTİLER

FATİH'TE CAM VİTRİNDEN ÇALDIKLARI ŞAPKALARI GİYİP YOLLARINA DEVAM ETTİLER

FATİH'TE CAM VİTRİNDEN ÇALDIKLARI ŞAPKALARI GİYİP YOLLARINA DEVAM ETTİLER

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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