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Fatih'te Bulaşık Makinesi Yangını: 2 İtfaiye Eri Dumandan Etkilendi

Fatih'te Bulaşık Makinesi Yangını: 2 İtfaiye Eri Dumandan Etkilendi

Güncel Haberler

Fatih'te 5 katlı bir binanın zemin katında bulunan dairedeki bulaşık makinesi yandı. Yoğun duman tüm apartmanı sararken, 2 itfaiye eri dumandan etkilendi. Yangın, kısa sürede söndürülürken, itfaiyecilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Fatih'te 5 katlı bir binanın zemin katında bulunan dairedeki bulaşık makinesi yandı. Yoğun duman tüm apartmanı sararken, 2 itfaiye eri dumandan etkilendi. Yangın, kısa sürede söndürülürken, itfaiyecilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, saat 12.00 sıralarında Fatih Silivrikapı Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın zemin katında yangın çıktı. Bulaşık makinesinin yandığını iddia edilirken, apartmanı duman sardı. Dairenin boş olduğu sırada çıkan yangını fark eden mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşların kısa sürede müdahale ettiği yangın kontrol altına alınırken, apartman sakinleri de kontrollü şekilde tahliye edildi. Yangına müdahale etmeye çalışan 2 itfaiye eri dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen itfaiye erlerine vatandaşlar kolonya verdi. Olayın ardından ekip arkadaşlarının suyla müdahale ettiği itfaiye erlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Vatandaşların büyük panik yaşadığı yangında can kaybı ve yaralı olmadığı kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Silivrikapı İtfaiye Fatih Güncel Haberler

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