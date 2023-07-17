Fatih'te boş bir binanın balkonu çöktü

Fatih'te Balat Mahallesi'nde bulunan boş bir binanın birinci katındaki dairenin balkonu henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olay yerine polis, itfaiye, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemelerin ardından güvenlik önlemleri alındı.

Fatih'te daha önce boşaltılmış olan bir binanın balkonu çöktü.

Alınan bilgiye göre, Balat Mahallesi Mesnevihane Sokak'taki 2 katlı boş bir binanın birinci katındaki dairenin balkonu henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis, itfaiye, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından, binanın çevresinde güvenlik önlemi alırken, binanın etrafına şerit çekildi.