FATİH'te Böcek Ailesinin Ölümüne İlişkin Soruşturma Gelişmeleri

Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelen Böcek ailesinin zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybetmesi üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor. İlaçlama işleminin belgesi ve tutuklanan şüpheli sayısı gündemde.

FATİH'te Böcek ailesinin hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, otelde yapılan ilaçlama işleminin belgesi ortaya çıktı.

Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da 'zehirlenme' şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan, ardından hayatını kaybeden Böcek ailesinin 4 ferdinin öldüğü olaya ilişkin soruşturma sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında gözaltı verilen 11 şüpheliden 8'i tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. 11 Kasım'da otele gelerek ilaçlama işlemini yapan Doğan C'nin ifadesinde, "Benim ilaçlama işlemine ilişkin herhangi bir sertifikam yoktur. İşe yeni başladığım dönemde bana işi öğreten kişi, sertifikaya gerek olmadığını söyledi" dedi.

İLAÇLAMA İŞLEMİNİN FATURASI ORTAYA ÇIKTI

Otelde yapılan ilaçlama işlemine ait belge ortaya çıktı. 11 Kasım'da düzenlenen belgede, uygulamanın aylık olarak hamam böceği, güve, sinek türleri, karınca ve akrepten korunmak için yapıldığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
