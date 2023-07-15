Fatih'te Birbirine Yakın 3 Noktada Yangın Çıktı

Fatih'te birbirine yakın 3 noktada aynı anda çıkan yangınlar, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Dervişali Mahallesi Salma Tomruk Caddesi'ndeki iki gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Gecekondularda yaşayanlar dışarıya çıkarken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Aynı saatlerde, yanan gecekonduların yakınındaki Vefa Stadyumu'nun içerisinde yer alan güvenlik kulübesi de bilinmeyen nedenle alev aldı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında kulübe zarar gördü.

Ekipler, yangınların çıkış nedeninin kundaklama olabileceği ihtimaline yönelik çalışma başlattı.