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Son dakika haberi... Fatih'te bir polis kaza sonucu silahla arkadaşını vurdu

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Son dakika gelişmesine göre Fatih'te bir polis memuru, ekip aracında silahıyla doldur boşalt sırasında kazara arkadaşını vurularak yaraladı.

Fatih'te bir polis memuru, ekip aracında silahıyla doldur boşalt sırasında kazara arkadaşını vurularak yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Fatih'te Aksaray Metro durağı önünde, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ait Çevik Kuvvet aracında polis memuru, görev arkadaşını silahıyla doldur boşalt yaptığı sırada kazara görev arkadaşınvuruldu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı polis memuru ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgeye gelerek, incelemede bulundu.

Hastanede tedavi altında bulunan yaralı polisin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Hikmet Faruk Başer - Güncel

İstanbul Aksaray Fatih Güncel Haberler Son Dakika

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