Fatih'te bir marketten 30 bin lira gasbeden zanlı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fatih'te bir marketten 30 bin lira gasbeden zanlı tutuklandı

AA - Güncel
 - Güncelleme:

İstanbul Fatih'te marketteki kasiyeri bıçakla tehdit edip kasadaki paraları aldığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

FATİH, İSTANBUL (AA) - İstanbul Fatih'te marketteki kasiyeri bıçakla tehdit edip kasadaki paraları aldığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Ayvansaray Mahallesi Hoca Çakır Caddesi'ndeki bir markette kasiyer olarak çalışan S.C'nin, 3 Mayıs'ta sabah saatlerinde bir şüphelinin kendisini bıçakla tehdit ederek kasadaki 30 bin lirayı zorla aldığı ihbarında bulunması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, yüzünü cerrahi maske ve kapüşonla gizlemeye çalışan bir kişinin, kasiyeri tehdit edip paraların bulunduğu poşeti alarak kaçtığını belirledi.

Ekipler, eşkali ve kimliğini tespit ettikleri gasp olayının şüphelisi Veysel G'yi (34) gözaltına aldı.

Şüphelinin, 2020'de Konya'da iki ayrı markette benzer şekilde gerçekleşen gasp olaylarının da faili olduğu anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

AA / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title