Fatih'te bir kişi tramvayın altında kaldı (1) - Haberler

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Fatih'te bir kişi tramvayın altında kaldı (1)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Fatih'te bir kişi tramvayın altında kaldı (1)

FATİH'te bir kişi tramvayın altında kaldı.

BAĞCILAR, İSTANBUL (DHA) - FATİH'te bir kişi tramvayın altında kaldı. Kişinin intihar teşebbüsünde bulunduğu iddia edildi.

Fatih Pazartekke Tramvay istasyonu yakında bir kişi tramvayın altında kaldı. Kişinin intihar girişimde bulunduğu iddia edilirken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri çağırıldı. Yolcular tramvaydan inerek rayların üzerinde yürüdü. Seferler iki yönde de durdurulurken itfaiye ekiplerinin tramvayın altında kalan ağır yaralıyı kurtarma çalışmaları başladı. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada ise "T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'mızda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Çapa ve Bağcılar-Topkapı istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.


Fatih'te bir kişi tramvayın altında kaldı (1)

Fatih'te bir kişi tramvayın altında kaldı (1)

Fatih'te bir kişi tramvayın altında kaldı (1)

Fatih'te bir kişi tramvayın altında kaldı (1)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bağcılar, Tramvay, İntihar, Fatih, Güncel, Haberler

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