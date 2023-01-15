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Fatih'te bir kişi tartıştığı ortağını silahla öldürdü

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Fatih'te bir kişi tartıştığı ortağını silahla öldürdü

Fatih'te tartıştığı ortağı tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Fatih'te tartıştığı ortağı tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Şehsuvar Bey Mahallesi Çakmaktaşı Sokak'taki bir kafeteryada Y.L. (57) ile kimliği öğrenilemeyen ortağı arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Y.L, ortağının tabancayla açtığı ateş sonucu vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Y.L'nin hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

Fatih Güncel Haberler

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