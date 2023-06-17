Fatih'te bir kişi sahilde ölü bulundu

Fatih Samatya sahilinde bir kişi ölü bulundu.

Fatih Samatya sahilinde bir kişi ölü bulundu.

Samatya sahiline akşam saatlerinde balık tutmaya giden vatandaşlar, sahilin üst tarafındaki çimenlerin üzerinde hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde bu kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Ceset, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.