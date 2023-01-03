Fatih'te bir kişi, kız çocuğuna cinsel istismar iddiasıyla yeniden yakalandı Güncel Haberler Fatih'te bir kırtasiyede 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 57 yaşındaki şüpheli A.S, hakkında çıkarılan tutuklamaya yönelik yakalama kararı üzerine yeniden gözaltına alındı. Fatih'te bir kırtasiyede 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 57 yaşındaki şüpheli A.S, hakkında çıkarılan tutuklamaya yönelik yakalama kararı üzerine yeniden gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fatih'teki bir kırtasiyede 28 Aralık'ta 14 yaşındaki bir kız çocuğunun, 57 yaşındaki şüpheli A.S. tarafından istismara uğradığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, mağdur kızın, şüphelinin çalıştığı kırtasiyeye tek başına gittiği, şüphelinin diğer müşterilerin çıkmasını bekledikten sonra mağdura sarılıp cinsel istismarda bulunduğu belirlendi. Mağdurun babasının şikayetiyle başlatılan soruşturma çerçevesinde, 29 Aralık'ta gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Şüpheli, hakimlikçe hakkında "ev hapsi" tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı. Bunun üzerine, Cumhuriyet savcılığının yaptığı itirazı İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi değerlendirdi. Mahkeme, 2 Ocak'ta, şüpheli hakkındaki söz konusu adli kontrol tedbirini kaldırarak, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Şüpheli, bunun üzerine yeniden gözaltına alındı. Bugün İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmesi beklenen şüpheli, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılacak. Kaynak: AA / Güncel Cumhuriyet İstanbul Aralık Fatih Güncel Haberler

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