Fatih'te bir kişi döviz dolu çantasının gasbedildiği iddiasıyla polise başvurdu Güncel Haberler Fatih'te içinde döviz bulunan çantayı gasbettiği iddia edilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Fatih'te içinde döviz bulunan çantayı gasbettiği iddia edilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Alınan bilgiye göre, dün polise başvuran Edip A, Mevlanakapı Mahallesi'ndeki evinden çıkarken içinde 500 bin avro bulunan çantasının silahlı 2 kişi tarafından gasbedildiğini söyledi. Bunun üzerine harekete geçerek çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Kaynak: AA / Güncel Fatih Güncel Haberler

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