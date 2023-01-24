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Fatih'te bir kişi döviz dolu çantasının gasbedildiği iddiasıyla polise başvurdu

Güncel Haberler

Fatih'te bir kişi döviz dolu çantasının gasbedildiği iddiasıyla polise başvurdu

Fatih'te içinde döviz bulunan çantayı gasbettiği iddia edilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Fatih'te içinde döviz bulunan çantayı gasbettiği iddia edilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, dün polise başvuran Edip A, Mevlanakapı Mahallesi'ndeki evinden çıkarken içinde 500 bin avro bulunan çantasının silahlı 2 kişi tarafından gasbedildiğini söyledi.

Bunun üzerine harekete geçerek çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Fatih Güncel Haberler

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