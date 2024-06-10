Fatih'te bir iş yerinden dizüstü bilgisayar çalındı, 2 şüpheli tutuklandı
Fatih ilçesindeki bir iş yerinden çalınan 3 dizüstü bilgisayarın ardından yapılan çalışmalar sonucunda 3 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Fatih'te bir iş yerinden dizüstü bilgisayar çaldığı iddia edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Fatih ilçesindeki bir iş yerinde gerçekleşen hırsızlık sonrası çalışma başlattı.
İş yerinden 3 dizüstü bilgisayar çalındığını belirleyen ekipler, güvenlik kameralarını da inceledikten sonra şüphelilerin kimliğini tespit etti.
Ekipler, daha önce de çok sayıda suç kaydı olan 3 şüpheliyi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.