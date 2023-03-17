Fatih'te bir binada çıkan yangın söndürüldü

Fatih'te 3 katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Süleymaniye Mahallesi Fetva Yokuşu Sokak'taki 3 katlı metruk binada sebebi henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye görevlilerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.