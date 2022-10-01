Fatih'te bir araca ve aydınlatma direğine çarpan otomobil ters döndü Güncel Haberler İstanbul Fatih'te bir araca ve aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 2 kişi, bir süre ambulansta kontrol altında tutuldu. İstanbul Fatih'te bir araca ve aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 2 kişi, bir süre ambulansta kontrol altında tutuldu. Vatan Caddesi'nde Aksaray yönünde seyreden Memiş Yaman idaresindeki 34 FBB 257 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce Mustafa Bektaş yönetimindeki 34 NL 7263 plakalı otomobile, ardından da aydınlatma direğine çarparak devrildi. Ters dönen araçtaki sürücü Memiş Yaman ve yanında bulunan İbrahim Yaman, vatandaşların da yardımıyla otomobilden çıkarılarak bir süre ambulansta kontrol altında tutuldu. Ters dönen otomobil çekici ile kaza yerinden kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Mücahit Türetken Vatan Caddesi İstanbul Fatih Güncel Haberler

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