Fatih'te Bina Çökmesi: Çevrede Hasar Oluştu

Fatih'te Bina Çökmesi: Çevrede Hasar Oluştu
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Fatih'te bir binanın arka cephesinde meydana gelen kısmi çökme sonucunda, bitişikteki bazı binalarda hasar oluştu. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, etraf güvenlik şeridi ile kapatıldı.

Fatih'te bir binanın arka cephesinde oluşan kısmi çökme nedeniyle bitişikteki bazı binalarda hasar oluştu.

Koca Mustafapaşa Sarraf Tahsin Sokak'taki 5 katlı binanın arka cephesinde kısmi çökme meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çökme sırasında binada bulunanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

Binanın çevresi güvenlik şeridiyle kapatılırken, ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Öte yandan, çökme nedeniyle çevredeki bazı binalar da hasar aldı.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel
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