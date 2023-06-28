Fatih'te Bıçaklı Saldırgan Kavga Ettiği Kişiyi Defalarca Bıçakladı

Fatih'te yaşanan olayda, aralarında husumet bulunan 2 kişi kavga etti. Kavga sırasında bir kişi diğerini defalarca bıçakladı. Saldırgan olay yerinden kaçmadı ve polis tarafından gözaltına alındı. Yaralı ise hastanede tedavi altına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Fatih Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İddialara göre, aralarında daha önceden husumet olan 2 kişi karşılaştı. İkili kavga etmeye başladı. Kavga esnasında taraflardan biri diğerini defalarca bıçakladı. Bıçak darbeleri aldıktan sonra yola düşen yaralının yanına giden saldırgan tekrar bıçaklamak isterken çevredekiler olayı engelledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise olay yerinden kaçmayan saldırganı gözaltına aldı. Yaralının hastanedeki tedavisi ise devam ediyor.

"DURUMU ÇOK AĞIRDI"