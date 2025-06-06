Fatih'te Bıçaklı Kavga: Yabancı Uyruklu Şüpheli Yakalandı

Fatih'te Bıçaklı Kavga: Yabancı Uyruklu Şüpheli Yakalandı
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Fatih'te bir yabancı uyruklu kişi, tartıştığı kişiyi sokakta bıçaklayarak ağır yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

FATİH'te yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Rigay S., tartıştığı kişiyi sokak ortasında bıçakladı. Yaralının bir süre başında bekleyen şüpheli daha sonra cep telefonunu çalarak kaçtı. Yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheli kısa sürede yakalandı. Saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Mimar Kemalettin Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; yabancı uyruklu Rigay S., henüz kimliği bilinmeyen bir kişiyle sokak ortasında tartışmaya başladı. Bir süre sonra büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Rigay S., yanında taşıdığı bıçakla kavga ettiği kişiyi ağır şekilde yaraladı. Koşarak kaçmak isteyen yaralı bir süre sonra kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli yaralının başında bir süre bekledikten sonra cep telefonunu alarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ve Fatih Asayiş Büro ekiplerinin çalışmasıyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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