Fatih'te bıçaklı dehşetin detayları ortaya çıktı

İstanbul Fatih'te yaşanan bıçaklı dehşetin detayları ortaya çıktı. Sokak ortasında öldürülen kişinin Iraklı iş adamı Halit Semin İbrahim olduğu öğrenilirken, katil zanlısının eski çalışanı E.Ç. olduğu iddia edildi.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü İskenderpaşa Mahallesi'nde gerçekleşmişti. İddialara göre, aralarında husumet olduğu öğrenilen yabancı uyruklu 2 kişiden biri cadde üzerinde otomobiliyle seyir halindeyken bir kişi, aracın arkasından koşmuş, otomobilin kapısını açan şahıs, sürücüyü 2 yerinden bıçaklamıştı. Hastaneye kaldırılan yaralı adam ise hayatını kaybetmişti. Olay güvenlik kamerasına yansımıştı.

KATİL ZANLISI, ESKİ ÇALIŞANI ÇIKTI

Sokak ortasında işlenen cinayete dair detaylar ortaya çıktı. Öldürülen kişinin 3 çocuk babası Iraklı iş adamı Halit Semin İbrahim (53) olduğu öğrenildi. İddialara göre, katil zanlısı E.Ç., balık restoranı olan İbrahim'in yanında çalıştığı belirlendi. Katil zanlısı, iş yerinden ayrılırken Iraklı iş adamıyla sorun yaşadığı ve ikili arasında alacak-verecek meselesinden dolayı husumet oluştuğu öğrenildi.

KATİL ZANLISI PUSUYA YATTI

Irak'tan kısa bir süre önce dönen iş adamı İbrahim, olayın yaşandığı gün arkadaşının restoranına iftar yemeğine giderken katil zanlısı cadde üzerinde onu bekledi. İbrahim'in caddeye girdiğini gören katil zanlısı, otomobilin peşinden koşarak durdurdu. Katil zanlısı, otomobilinden inen İbrahim'i boynundan ve kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

"BİZE YEMEĞE GELEN BİR İŞ ADAMIYDI"

Öldürülen iş adamını iftar yemeğine gittiği işletmenin müdürü Kadir Güdel, "Halit Bey bizim müşterimizdi. Bize yemeğe gelen bir iş adamıydı. Balık işiyle uğraşıyordu. Olayla ilgili kişinin de daha önceden yanında çalışan biri olduğunu biliyorum. Yaklaşık 1 yıl önce yanından ayrıldı. O akşam bizim mekana iftara geliyordu. Gelemedi" dedi.

"DAHA ÖNCEDEN KURGULAMIŞ"

Yaşanan olayla ilgili bilgi veren Güdel, "Halit Bey iftara geleceği zaman aracıyla mekana yaklaşıyor. Karşıdan gelen kişi daha önceden kurgulamış. Güvenlik kameralarında da gözüküyor. Direkt öldürmeye teşebbüs ederek infaz ediyor. Aralarında husumet yanında çalışan biri olarak en fazla parasal bir konu olabilir. Detaylarını bilmiyorum" diye konuştu.

"ÖLDÜREN KİŞİYİ POLİS ARIYOR"

İbrahim'in hastaneye giderken hayatını kaybettiğini söyleyen Güdel, "Kalbinden vuruluyor ve boynunda şah damarını kesiyor. Öldüren kişiyi polis arıyor. Şu anda kaçak. Halit Bey'in 2 kızı, bir de oğlu var. Cenaze de Irak'a gitti" şeklinde konuştu.

(Caner Sönmez - Davut Has-İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel