Fatih'te Bıçaklanarak Öldürme Olayında İki Kişi Gözaltında

Fatih'te Bıçaklanarak Öldürme Olayında İki Kişi Gözaltında
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Fatih'te bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesi olayında, şüpheli ve eski eşi gözaltına alındı. Olay öncesi ve sonrası yaşananlar, güvenlik kameraları ve taksi şoförünün ifadesiyle aydınlatıldı.

Fatih'te bir kişiyi bıçaklayarak öldüren şüpheli ile eski eşi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 28 Mayıs'ta gece saatlerinde Mehmet U'nun (54) Sümbülefendi Mahallesi'nde bıçakla yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin çalışma başlattı.

Mehmet U'nun olaydan önce Bayrampaşa'dan taksiye bindiği, araçta cep telefonuyla konuşarak bir adrese yönlendirildiği, taksiden ineceği sırada bir kişi tarafından aracın kapısının açılarak bıçaklandığı ve ardından tekrar aynı taksiyle hastaneye götürüldüğü tespit edildi.

Taksi şoförünün ifadesi ve güvenlik kamerası görüntüleri doğrultusunda, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin S.D. (42) olduğu belirlendi.

Şüpheli, olaydan kısa süre sonra Fatih'te saklandığı adreste yakalandı.

Ekipler, S.D. ile eski eşi N.K'nin (48) 2024'te boşandığını, ancak çiftin birlikte yaşamaya devam ettiğini, Mehmet U'nun ise bir süredir N.K ile görüştüğünü tespit etti.

Gözaltına alınan N.K'nin ifadesinde, cep telefonundaki mesajları okuyan S.D'nin Mehmet U'yu adreslerine çağırmasıyla olayın gerçekleştiğini söylediği öğrenildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan S.D. ve N.K. adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, S.D'nin olayın ardından elinde bıçakla yürüdüğü anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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