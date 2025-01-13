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Fatih'te Bıçaklama Olayında İki Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Fatih'te Bıçaklama Olayında İki Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
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Fatih'te, 12 Ocak'ta bıçaklanarak hayatını kaybeden İsa Aktaş'ın cinayetinde gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, olay anında uyuşturucu madde aldıkları ve birinin Aktaş'a saldırarak bıçakladığı öğrenildi.

Fatih'te, bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İskenderpaşa'da 12 Ocak'ta İsa Aktaş'ın (45) bıçaklanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin inceleme başlattı.

Yapılan çalışmalarda olayla ilişkili olduğu belirlenen şüpheli D.E. (35), polis ekiplerince yakalandı.

Şüphelinin, ifadesinde, kendisinin olayın yaşandığı apartmanın 5. katında oturduğunu, boş olan çatı katında arkadaşları İsa Aktaş ve Garip Y. ile uyuşturucu madde aldıklarını, bir süre sonra Garip Y'nin hiçbir şey söylemeden Aktaş'a saldırıp onu bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Ekipler, Garip Y'yi (29) olayda kullandığı değerlendirilen bıçakla yakalayıp gözaltına aldı.

Haklarında altışar suç kaydı olduğu tespit edilen 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
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