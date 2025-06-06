Fatih'te Bıçakla Cinayet: Yabancı Uyruklu Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Fatih'te, çıkan kavgada 1 kişiyi bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Mimar Kemalettin Mahallesi'nde çıkan kavganın ardından bir kişiyi bıçakla öldürmesi ve telefonunu gasbetmesi nedeniyle gözaltına alınan yabancı uyruklu Rigay S'nin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, adliyeye sevk edildi.

Öte yandan şüpheli Rigay S.'nin, emniyetteki ifadesinde öldürdüğü kişiyle aralarında alacak verecek meselesinden dolayı husumet bulunduğunu ve bu yüzden kavga çıktığını söylediği öğrenildi.

Fatih'te yabancı uyruklu Rigay S. kavga ettiği kişiyi bıçakla ağır yaralamış, bıçakladığı kişinin bir süre başında beklemiş ve cebinden telefonu alarak olay yerinden kaçmıştı.

Hastaneye kaldırılan yaralı hayatını kaybetmiş, şüpheli de cinayetten bir süre sonra yakalanmıştı.