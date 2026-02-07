Haberler

Fatih'te bankadan yaklaşık 112 bin liranın çalınması kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fatih'teki bir banka şubesinde silahlı ve cerrahi maskeli soyguncu, güvenlik görevlisini etkisiz hale getirerek yaklaşık 112 bin lira çaldı. Soyguncunun kaçışı sırasında, bir vatandaşa çarparak düşürdüğü paranın bir kısmı bankaya geri teslim edildi.

Fatih'te bir banka şubesinden silahlı ve cerrahi maskeli soyguncu tarafından yaklaşık 112 bin liranın çalındığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, silahla bankaya giren soyguncunun güvenlik görevlisini etkisiz hale getirerek belindeki silahı aldığı anlar yer alıyor.

Şüphelinin vezneye yaklaşarak cebinden çıkardığı poşeti görevliye uzattığı, ardından para dolu poşeti alıp bankadan çıktığı da kayıtlara yansıyor.

Görüntülerde, bankada bekleyen müşterilerin duruma tepkisiz kaldığı da görülüyor.

Ne olmuştu?

Unkapanı Mahallesi'ndeki bir banka şubesinden yaklaşık 112 bin lira çalan silahlı ve cerrahi maskeli soyguncu, kaçarken bir vatandaşa çarparak silahını ve çaldığı paranın bir kısmını düşürmüştü.

Düşen yaklaşık 80 bin lira, şüphelinin yolda çarptığı kişi tarafından bankaya teslim edilmiş, bankada ise yaklaşık 32 bin liralık açık olduğu öğrenilmişti.

Polis ekipleri, şüpheliyi yaptığı çalışmanın ardından gözaltına almıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel
TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri

TÜVTÜRK'te polisin dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uzun yıllardır böylesi yaşanmıyor! Sular taşların arasından fışkırdı

Uzun yıllardır böylesi yaşanmıyor! Taşların arasından fışkırdı
Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi

Aylar sonra bakın nerede görüntülendi! İşte son hali
Kerem Kınık, annesini kaybeden profesörün bedduasına tepkisiz kalamadı

Profesör "Allah belanı versin" dedi, Kerem Kınık tepkisiz kalamadı
Parasını ne altına ne de gümüşe yatırdı: Aylık kazancı 1 milyon TL

Parasını ne altına ne de gümüşe yatırdı: Aylık kazancı 1 milyon TL
Uzun yıllardır böylesi yaşanmıyor! Sular taşların arasından fışkırdı

Uzun yıllardır böylesi yaşanmıyor! Taşların arasından fışkırdı
Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük

Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük
Nereden nereye! İşte Alper Potuk'un yeni adresi

Nereden nereye! Yeni takımını duyunca şaşıracaksınız