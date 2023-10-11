Fatih'te Alıcı Süsü Vererek Saat Çalan 5 Kişi Gözaltına Alındı

Fatih'te 1 milyon 200 bin lira değerindeki saati çalan hırsızlar yakalandı

Çaldıkları saati 25 bin dolara satan hırsızlar yakayı ele verdi

İSTANBUL - Fatih'te alıcı süsü vererek söyledikleri adrese çağırdıkları mağdurun 40 bin Euro değerindeki saati çaldıkları iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki ifadeleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edilirken, şüphelilerin yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerindeki saati 25 bin dolara sattıkları öğrenildi.

Olay, 6 Ekim 2023 Tarihinde Fatih'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mağdur M.B.kendisine ait saati satmak için internette bir siteye ilana koydu. Saatini satmaya çalışırken çalındığını iddia eden M.B. polise giderek şikayette bulundu. Mağdur M.B. polis ekiplerine verdiği ilk ifadesinde "Beni telefonla aradılar. Saati alacaklarını söyleyerek bürolarına çağırdılar. Ben oraya gittiğimde 2 kişi beni karşıladı. Saati beğendiklerini ve alacaklarını parayı da hesabıma havale edeceklerini söylediler. Ben paranın gelip gelmediğini cep telefonu üzerinden kontrol ederken onlar saatin içinde olduğu paketi alarak odadan çıktılar. Arkalarından koştum ama onları bulamadım" dedi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri başlattıkları soruşturmada polis saati alan kişinin kaçarken güvenlik kamerası tarafından görüntülendiğini belirledi. Polis ekiplerinin kimliğini tespit ettiği şüpheli Selahattin Z.'yi 8 Ekim pazar günü yakalanarak gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmayı sürdüren polis ekipleri 40 bin Euro değerindeki saati bulmak için yaptıkları çalışmada, şüphelilerin saati çaldıktan sonra değerinin çok altında, 25 bin dolara sattıkları kişiye de ulaştı. Polis ekipleri çalınan saati ele geçirirken olayla ilgili 4 kişi Murat Ç.(25), Gökhan B.(30), Cansu Ş.Ç.ve Mirsap B.(30), gözaltına aldı.

Polis ekipleri tarafından bulunan kol saati, mağdur M.B.'ye teslim edilirken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan gözaltına alınan 4 şüphelinin daha önce de haklarında çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi.