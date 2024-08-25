Üye Girişi
Haberler

Fatih'te Alacak Verecek Anlaşmazlığı Silahlı Saldırıya Dönüştü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FATİH'te bir kişi 18 bin dolar alacağı olduğu iddia edilen kişiyle buluşma noktasına skuterle geldi. Tunuslu şüpheli yanındaki silahla Cezayirli Ben Bohani'yi bacağından vurdu. Şüphelinin skuterle olay yerine gelip, ateş ettikten sonra kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

FATİH'te bir kişi 18 bin dolar alacağı olduğu iddia edilen kişiyle buluşma noktasına skuterle geldi. Tunuslu şüpheli yanındaki silahla Cezayirli Ben Bohani'yi bacağından vurdu. Şüphelinin skuterle olay yerine gelip, ateş ettikten sonra kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, 22 Ağustos Perşembe günü saat 22.45 sıralarında Fatih Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cezayirli Ben Bohani ile Tunuslu şüpheli arasında alacak verecek anlaşmazlığı yaşandı. İkili bir caddede buluşmaya karar verdi. Ben Bohani caddede beklediği sırada Tunuslu şüpheli skuterle buluşma noktasına geldi. Skuterden inen şüpheli, 18 bin dolar alacaklı olduğu iddia edilen Ben Bohani'ye art arda ateş etmeye başladı. Şüpheli saldırının ardından olay yerinden koşarak uzaklaştı. Silahtan çıkan kurşunlardan biri Ben Bohani'nin bacağına isabet ederken, bir kurşun da caddede bulunan otelin camına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Bohani'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Bohani'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kimliği belirlenen saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde Tunuslu saldırganın skuterle olay yerine geldiği anlar görülüyor.Şüphelinin Cezayirli Ben Bohani'ye art arda ateş ettikten sonra kaçtığı anlar da görüntülerde yer alıyor. Saldırı anında otelin restoran kısmında bulunan müşterilerin korku içinde kaçtıkları anlar da güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyor.

"PARA MESELESİNDEN HUSUMET VARMIŞ"

Merminin isabet ettiği otelin müdürü Şükrü Eren, "Daha önceden de para meselesinden aralarında husumet varmış. Müşterinin yoğun olduğu saatte geliyorlar. Arkadaşlar burada tartışma yaşarken bir kişi gelip silahını çıkarıp 2 el ateş ediyor. Ateş edince kurşunlardan biri bizim cama, biri de ayağına geliyor. Polis ve ambulansı aranıyor. Kendisi hastanedeymiş. Kamera kayıtlarından gördüğüm kadarıyla yaralının durumu iyiydi. Hayati bir tehlikesi yoktu. Tam turistlerin yoğun olduğu saatte yaşandı. Restoranımızın da kalabalık olduğu saatlerdi. İyi birşey olmadı ama çok şükür başka birine birşey olmadı" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güvenlik Kamerası Olay Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bein Sports CANLI izle! Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Sivasspor- Eyüpspor maçı canlı izle! Sivasspor- Eyüpspor maçı HD, şifresiz izleme linki 25 Ağustos Pazar Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! BİM AKTÜEL 30 AĞUSTOS BİM kataloğu indirimli ürünler! BİM'de bu hafta Cuma hangi ürünler satışa sunulacak? BİM'e kırtasiye ürünleri geldi mi? 27 Ağustos BİM'e hangi ürünler geldi? BİM'de bu hafta neler var? 24 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi! Fenerbahçe'nin maç kamp kadrosu! Fenerbahçe- Rizespor maçı maç kadrosu kampında kimler var? Pirireis nedir? Pirireis denizaltısı ne işe yarayacak? Beşiktaş- Lugano rövanş maçı ne zaman? Beşiktaş- Lugano maçının biletleri satışa çıktı mı? BJK maç biletleri ne kadar? Beşiktaş'ın maçı neden yok? Beşiktaş'ın maçı var mı? Bu hafta Beşiktaş oynamayacak mı? İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç? 24 Ağustos İstanbul barajlarında son durum nedir? Amasya'nın 10 günlük suyu kaldı! Amasya baraj doluluk oranı kaç? 24 Ağustos Amasya barajlarında son durum nedir? Trabzonspor- St. Gallen maçı ne zaman? Trabzonspor-St. Gallen maçı saat kaçta, nerede oynanacak? Gazze'de cilt hastalıkları artıyor! Gazze'de çocukların durumu nasıl? Cilt hastalığı neden olur? 25 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 25-26 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 25-26 Ağustos günlük burç yorumu... Roblox ne zaman açılacak? 25 Ağustos Pazar Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... Narin bulundu mu? Narin Güran nerede? 24 Ağustos son dakika gelişmeleri... Justin ve Hailey Bieber çiftinin bebeği doğdu mu? Hailey Bieber ne zaman doğurdu? Trabzonspor- Kayserispor maçı neden yok? Trabzonspor- Kayserispor maçı ertelendi mi?
title