FATİH'te Aile Zehirlenmesi: 4 Şüpheli Tutuklandı

Armağan GÖKMEN/ FATİH'te anne, baba ve iki çocuğunun zehirlenme şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Gözaltındaki 7 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor. İlaçlama şirketinde gözaltına alınanların ifadeleri ortaya çıktı.

Otelde ilaçlama yapan firmanın sahibi baba ve oğlunun, ilaçlamaya kendilerinin gitmediğini çalışanları gönderdiklerini söyledikleri belirtildi. Oteli ilaçlayan D.C ise ifadesinde " Havanın sızmaması için her yeri kapattım. Sızmayı engellemeye çalıştım" dediği öğrenildi.