Fatih'te ahşap binada çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler Fatih'te 3 katlı ahşap binada çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Fatih'te 3 katlı ahşap binada çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Cibali Mahallesi Haydar Bostanı Sokak'taki 3 katlı ahşap binanın çatı katında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Televizyon patlaması sonucu çıktığı değerlendirilen yangın sırasında binada bulunan vatandaşlar itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken yangın itfaiye görevlilerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Güncel Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür İtfaiye Fatih Güncel Haberler

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