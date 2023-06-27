FATİH'te Ahşap Bina Yangını

FATİH'te 2 katlı ahşap binada yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sararken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

FATİH'te 2 katlı ahşap binada yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sararken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın, saat 03.45 sıralarında Topkapı Mahallesinde Emece Sokak'ta meydana geldi. Metruk olduğu belirtilen 2 katlı ahşap binada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Binadan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

ALEVLER TÜM BİNAYI SARDI