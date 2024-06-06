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Fatih'te Ahşap Barakada Yangın Çıktı

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Fatih'te bulunan boş arsada bulunan ahşap barakada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, baraka kullanılamaz hale geldi.

FATİH'te, boş arsada bulunan ahşap barakada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alev alev yanan barakaya müdahale ederek söndürdü.

Olay, saat 02.30 sıralarında Yedikule Mahallesi Hacı Piri Sokak'ta bulunan boş arsadaki ahşap barakada çıktı. Edinilen bilgiye göre, boş arsadaki ahşap barakada henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevleri görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevler tüm barakayı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan barakaya müdahale etti. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, baraka küle döndü. Polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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