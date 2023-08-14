Fatih'te 8 kapkaç olayının şüphelileri yakalandı

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği tarafından, Fatih'te meydana gelen 8 kapkaç olayının incelemesi sonucu 2 şüpheli yakalandı. Farklı ilçelerde de 8 kapkaç olayının şüphelilerinin motosikletle kapkaç yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği tarafından, Fatih'te meydana gelen 8 kapkaç olayının incelemesi sonucu 2 şüpheli yakalandı. Farklı ilçelerde de 8 kapkaç olayının şüphelilerinin motosikletle kapkaç yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Fatih'te 8 kapkaç olayının yaşanmasının ardından Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma yürütüldü. Konuya ilişkin yapılan çalışmalarda, Hüseyin Ö. (18) ve Emrullah I. (18) isimli 2 şüpheli tespit edildi. İncelemelerde şüphelilerin farklı ilçelerde meydana gelen 8 kapkaç olayını da gerçekleştirdikleri belirlendi. Hüseyin Ö'nün 22, Emrullah I.'nın 15 suç kaydı olduğu öğrenilirken toplam 18 kapkaç olayının şüphelisi olan şahıslar gerekli yasal işlemler için adli makamlara teslim edildi. Motosikletle kapkaç yapan şüpheliler güvenlik kamerasıyla kaydedildi. - İSTANBUL