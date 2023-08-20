Fatih'te 5 katlı otelin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Fatih'te 5 katlı otelin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre İnebey Mahallesi Tiryaki Hasan Paşa Sokak'ta bulunan 5 katlı bir otelin çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Otel yetkililerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tedbir amacıyla otelde bulunanlar tahliye edilirken, polis ekipleri de sokak çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında, otelde hasar oluştu.