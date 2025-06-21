Fatih'te 5 Katlı Otelde Yangın: 4 Kişi Kurtarıldı

Fatih'te 5 Katlı Otelde Yangın: 4 Kişi Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih'te bulunan bir otelbinanın eksi ikinci katında çıkan elektrik kaynaklı yangında 4 kişi mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürerek, mahsur kalanları kurtardı.

FATİH'te bulunan 5 katlı otelin eksi ikinci katında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'nde bulunan 5 katlı otelin eksi ikinci katında çıktı. Elektrik kaynaklı çıktığı değerlendirilen yangını gören çalışanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri içerde kalanları tahliye ederken, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Söndürme çalışmaları boyunca, cadde tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Mahsur kalan 4 kişiyi kurtaran itfaiye ekipleri, yangın kısa sürede tamamen söndürdü.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Talimat bakanlıktan! Dev market zincirinin çamaşır suyu toplatılıyor

Dev market zincirinde satılan ürün toplatılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray süre vermişti! Osimhen'in kararı belli oldu

Galatasaray süre vermişti! Osimhen'in kararı belli oldu
250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde

250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde
Savaşın başından bu yana bir ilk! İran dronu İsrail'i vurdu

Savaşın başından bu yana bir ilk! Demir Kubbe'yi aştı
İsrail'den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor

Savaşta zor günler yaşayan İsrail'den itiraf gibi sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya 'Netanyahu'ya kanmayın' uyarısı

Savaş sürerken Erdoğan'dan dünyaya "Netanyahu" uyarısı
Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın çocukluk fotoğrafı gündeme geldi

Yarışmada yayınlanan çocukluk fotoğrafı, ölümünün ardından gündem oldu
Nihal Candan'ın ardından İrem Derici ve Derya Uluğ'dan sarsansıcı Anoreksiya itirafı

İki ünlü isim aynı kabusu yaşadı: Bir dilim ekmek için dua ettim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.