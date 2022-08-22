(Fatih'te 5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

Fatih'te 5 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Fatih'te 5 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler binanın çatısından yükselirken mahalleli korkuyla sokağa çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken binanın çatısında hasar oluştu.

Yangın, Fatih, Molla Gürani Mahallesi Sadi Çeşmesi Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatı katında çıktı. Yükselen alevleri gören mahalle sakinlerinin durumu bildirilmesiyle itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yükselen alevler gören mahalleli korkuyla sokağa çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri çevrede önlem aldı. İGDAŞ ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı doğal gazı kesti. İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, binanın çatı katında hasar oluştu. İtfaiye ve polisin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemesi sürüyor. Yükselen alevler vatandaşların çektiği cep telefonu kamerasına yansıdı.

"İTFAİYE HEMEN SÖNDÜRDÜ"