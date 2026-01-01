FATİH'te 5 Katlı Binada Yangın Çıktı: 6 Kişi Dumandan Etkilendi

FATİH'te 5 katlı binanın giriş katında yangın çıktı. Yangında üst katlarda mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 6 kişiden 1'i ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Derviş Ali Mahallesi Kasım Odalar Sokak'taki 5 katlı binanın giriş katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan kişileri kurtaran itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Sağlık ekipleri ise yangında dumandan etkilenen 6 kişiden 5'ine olay yerinde müdahale etti. Öte yandan 1 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.