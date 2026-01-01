Haberler

FATİH'te 5 Katlı Binada Yangın Çıktı: 6 Kişi Dumandan Etkilendi

FATİH'te 5 Katlı Binada Yangın Çıktı: 6 Kişi Dumandan Etkilendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fatih'te bir 5 katlı binanın giriş katında çıkan yangında, üst katlarda mahsur kalanlar itfaiye tarafından kurtarıldı. Yangında 6 kişi dumandan etkilendi, 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

FATİH'te 5 katlı binanın giriş katında yangın çıktı. Yangında üst katlarda mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 6 kişiden 1'i ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Derviş Ali Mahallesi Kasım Odalar Sokak'taki 5 katlı binanın giriş katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan kişileri kurtaran itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Sağlık ekipleri ise yangında dumandan etkilenen 6 kişiden 5'ine olay yerinde müdahale etti. Öte yandan 1 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İstanbul'un 3 ilçesinde ilçesinde eğitime kar arası

İstanbul'un 3 ilçesinde okullar tatil edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi

Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi
İsviçre'de yeni yıl eğlencesinde şiddetli patlama! Çok sayıda can kaybı var

Dünya şokta! Yılbaşı partisi kana bulandı, çok sayıda ölü var
İnfial yaratan tufan kehaneti! Ganalı Ebo Noah gözaltına alındı

Dünyayı ayağa kaldıran kehanet! Apar topar gözaltına aldılar
Zohaer Majhadi, Boğaz'daki uyuşturucu partilerini tek tek ifşa etti

Türkiye'yi sarsan soruşturmada beklenen itiraf geldi
Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi

Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi
Lüks cipinden inip topuklu çizmeleriyle trafiği birbirine kattı

Lüks cipinden inip topuklu çizmeleriyle trafiği birbirine kattı
Gece yarısı telefonlara gelen mesaj keyif kaçırdı! 54 bin lira ödemek zorundalar

Yeni yılın ilk dakikalarında telefonlara gelen mesaj keyif kaçırdı