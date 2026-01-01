Fatih'te 5 katlı binada çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi

Fatih'te 5 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişiden 1'i hastaneye kaldırıldı.

Derviş Ali Mahallesi Koza Sokak'taki 5 katlı bir binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle binanın içi yoğun dumanla doldu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında üst katlarda mahsur kalan 4 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

İçeride mahsur kalan ve dumandan etkilenen 6 kişi ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Dumandan etkilenen 5 kişiye ambulansta müdahale edilirken, 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, binada soğutma çalışması yapıldı.

Binada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.