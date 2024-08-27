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Fatih'te 5 Katlı Binada Kısmi Çökme: 1 Kişi Yaralandı

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Fatih'te bulunan 5 katlı bir binanın zemininde meydana gelen kısmi çökme sonucu, alt kata düşen bir kişi yaralandı. Olayın ardından bina ve yanındaki iki apartman tahliye edildi.

Fatih'te, 5 katlı binadaki bir dairenin zemininde yaşanan kısmi çökme sonucu alt kata düşen 1 kişi yaralandı.

Nişanca Mahallesi Alişan Sokağı'ndaki 5 katlı binanın en üst katındaki dairenin zemininde henüz belirlenemeyen nedenle kısmi çökme meydana geldi. Bu sırada dairede bulunan 15 yaşındaki Eda Maden çöken yerle bir alt kata düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralı kızı hastaneye kaldırdı.

Kısmi çökme yaşanan bina ile yanındaki iki apartman daha tedbir amaçlı boşaltıldı, binalarda yaşayan 35 kişi tahliye edildi.

Polis sokağın girişine şerit çekerek önlem aldı.

"Bina yıkılıyor zannettim, atladım kızımı aldım"

Eda Maden'in babası Musa Maden, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının banyoya girdiğini anlatarak "Banyoya girdikten sonra bir kıyamet, gürültü koptu. Sonra baktım kızım aşağıya düşmüş. Ne olduğunu bilmiyorum, bina yıkılıyor zannettim, atladım kızımı aldım. 2-3 gün öncesinde de söyledik zaten, 'Tuvaletle ilgili bir sıkıntı var, bunu halledin.' dedik, 'Tamam hallederiz.' dediler. En sonunda başımıza bu geldi." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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