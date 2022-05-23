Fatih'te 4 katlı otelde yangın çıktı (2) - Haberler

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Fatih'te 4 katlı otelde yangın çıktı (2)

AA - Emrah Gökmen - Güncel
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İstanbul Fatih'te bir otelin çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İstanbul Fatih'te bir otelin çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Binbirdirek Mahallesi Binbirdirek Meydanı Sokak'taki 4 katlı otelin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın nedeniyle oteldeki müşteriler tahliye edildi.

AA / Emrah Gökmen - Güncel

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