Fatih'te 4 katlı otelde yangın çıktı (2) - Haberler

Fatih'te 4 katlı otelde yangın çıktı (2)
AA - Emrah Gökmen - Güncel
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İstanbul Fatih'te bir otelin çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
İstanbul Fatih'te bir otelin çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Alınan bilgiye göre, Binbirdirek Mahallesi Binbirdirek Meydanı Sokak'taki 4 katlı otelin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Yangın nedeniyle oteldeki müşteriler tahliye edildi.
AA / Emrah Gökmen - Güncel